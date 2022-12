La Fiorentina supera per la formazione Primavera in un'amichevole in famiglia, che è andata in scena in mattinata. Se da un lato i Viola possono gioire per il 7 a 0 rifilato alla squadra giovanile, dall'altro si segnala un problema fisico per Rolando Mandragora, costretto al cambio durante il primo tempo. In particolare sembra trattarsi di un fastidio alla coscia, che ha spinto Italiano a richiamare ai box il centrocampista, al minuto 22'.