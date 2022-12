L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport è tornata ad analizzare quali siano i giocatori in procinto di lasciare Firenze e la Fiorentina: come analizzato più volte adesso, a causa delle ristrettezze legate alle liste, adesso la Fiorentina dovrà liberare qualche slot per far posto a Gaetano Castrovilli ed eventualmente a qualche nuovo acquisto. L’imperativo é uno solo: prima serve vendere. Ed il reparto che probabilmente, secondo il quotidiano, subirà i maggiori cambiamenti é il centrocampo: Maleh, Zurkowski, Duncan e Bianco, tutti profili in uscita.



Ma secondo quanto riportato c’é già qualche indizio su chi potrebbe essere il primo a partire. Stiamo parlando di Youssef Maleh che, dopo esser stato impiegato molto ad inizio stagione, col passare del tempo é scivolato in fondo alle gerarchie di Vincenzo Italiano. Per lui nelle ultime settimane si è fatto avanti il Lecce dell’ex ds gigliato Pantaleo Corvino, pronto a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto.