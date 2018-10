Con o senza la pedina Cyril Thereau al centro della trattativa, la Fiorentina cercherà di acquistare Giovanni Di Lorenzo dell'Empoli. Stefano Pioli vorrebbe poter inserire in rosa il difensore azzurro già nella seconda metà del campionato. Da qui la possibilità che la Fiorentina provi a utilizzare la stessa formula che - proprio com l’Empoli - ha portato in viola Laurini: prestito e riscatto obbligatorio. Lo riporta La Nazione.