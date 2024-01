Il mercato di questo mese di gennaio sta ruotando soprattutto intorno ai difensori. Tanti li cercano, dal Milan, che dopo Gabbia ne prenderà un altro, all'Atalanta (Hien), passando per Roma e Napoli. Già, gli azzurri, dopo una prima parte di stagione deludente, hanno deciso di rinforzarsi in ogni reparto e per quanto riguarda quello arretrato hanno messo gli occhi su Radu Dragusin, classe 2002 del Genoa che è diventato la prima scelta per tanti club, in Italia come all'estero. Dove c'è, soprattutto, il Tottenham pronto a investire su di lui.