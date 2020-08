Non c'è solo la Fiorentina su Samuele Ricci. Come scrive la Gazzetta dello Sport, anche il Borussia Dortmund pensa al talento dell'Empoli, centrocampista per il quale il Napoli aveva offerto 11 milioni di euro: Favre lo vuole con sé, con gli scout del club tedesco che hanno detto solo una cosa: "da prendere".