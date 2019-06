L'Atalanta cerca rinforzi sul mercato per la Champions League. Il club bergamasco è interessato al centrocampista francese della Fiorentina, Veretout in alternativa a Duncan (Sassuolo). Bertolacci è invece un'opzione low cost, visto che si svincola a parametro zero dal Milan. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono anche gli attaccanti Defrel, Muriel e Osimhen.