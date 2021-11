Non si vedeva una formazione così italiana dal maggio del 2012: Fiorentina-Novara, sette giocatori del Belpaese con la maglia viola addosso. Più di nove anni dopo, ecco Terracciano, Venuti, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Saponara e Sottil, due per reparto più il portiere, e pazienza e un paio di questi giocatori non sono titolari ma hanno giocato per via delle assenze. Questa svolta italiana - scrive l'edizione locale de La Nazione - è voluta dal presidente Commisso in persona, dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra, che non poteva avere allenatore dal nome più azzeccato...