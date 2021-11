Tutti vogliono Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina non se ne priverà facilmente tra due mesi: ne è certa La Nazione (Firenze), che osserva come, in caso di partenza del serbo, andrebbero aggiunte alla rosa una prima punta all'altezza e una punta di riserva altrettanto affidabile. Difficile, anche se non impossibile. E poi, sarebbe auspicabile continuare a sfruttare la vena realizzativa dell'attaccante, sempre a meno che non arrivi un'offerta da capogiro (70 milioni) a sparigliare le carte. Le orecchie dei dirigenti viola sono sempre aperte, ma, come recita il comunicato di quasi un mese fa, ​"Dusan Vlahovic ha un contratto che lo lega alla Fiorentina per i prossimi 21 mesi e siamo sicuri che il calciatore, come ha sempre dimostrato, darà il suo contributo per aiutare la squadra nel raggiungere i propri obiettivi". Insomma, una partita ancora tutta da giocare.