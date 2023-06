Nelle ore in cui si prepara ad accogliere Rudi Garcia come suo nuovo allenatore, il Napoli rischia di perdere il suo guardiano della difesa. Kim Min-jae è più che mai vicino all'addio agli azzurri, che si preparano a perderlo nei primi giorni di luglio senza neanche potersi opporre: entrerà infatti in vigore la clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro che, se attivata, impedirà al club del presidente De Laurentiis di opporsi alla partenza del centrale sudcoreano, vera e propria rivelazione nel suo primo anno in Serie A.



BAYERN AVANTI - Da mesi i top club d'Europa sono sulle tracce di Kim. Soprattutto quelli inglesi, col Manchester United in prima fila, che sembrava pronto a strappare il classe '96. Negli ultimi giorni, però, è sorto un ostacolo inaspettato per i Red Devils, un rivale che ora è deciso a completare il sorpasso e acquistare l'ex Fenerbahce: il Bayern Monaco. Dopo aver preso de Ligt un anno fa, i tedeschi guardano ancora in Italia per rinforzare la propria difesa, in attesa di definire il futuro di Pavard e Lucas Hernandez. Contatti in corso con l'entourage di Kim, per strappare il suo sì e avere quindi strada spianata verso il colpo: il Bayern ora è vicino al traguardo.