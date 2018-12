Luis Muriel non sta trovando molto spazio con la maglia del Siviglia, ed ecco che i radar delle società italiane su sono subito attivati nella direzione del colombiano. La Sampdoria ma non solo, perché anche la Fiorentina nelle ultime ore avrebbe pensato a lui per risolvere i problemi in attacco. Come riportato da La Nazione, Muriel potrebbe arrivare a Firenze in prestito fino a giugno - o addirittura per diciotto mesi - e poi se ne potrà decidere l'eventuale riscatto.