Così Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, al TGR Rai Toscana direttamente dall'evento di Estra - "Le buone notizie per lo sport" tenutosi all’istituto Russell-Newton di Scandicci:



"Spero che nel nuovo anno riusciremo a continuare quello che abbiamo costruito nel 2022, puntiamo sempre a migliorare e quindi spero sia un 2023 ricco di successi e che in breve tempo riusciremo a portare qualche trofeo a Firenze che è l’obiettivo di tutti noi. Amrabat? Felicità per lui e per la sua gente. È un messaggio positivo per chi si avvicina a questo sport: anche chi parte potenzialmente sconfitto può arrivare a quei livelli. Ad Amrabat auguro il meglio, facciamo tutti il tifo per lui".