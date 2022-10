Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro lo Spezia: "Vittoria fondamentale, perché eravamo in ritardo e lo siamo ancora. Avevamo bisogno di vincere partite come quella di oggi e dobbiamo continuare così".



GRUPPO - "Sono sempre stato orgoglioso di me stesso e oggi dobbiamo essere orgogliosi. Siamo un gruppo importante e non meritiamo di stare in questa posizione di classifica".



OBIETTIVI - "Il mister ci teneva come tiene alle altre partite, non in modo particolare a questa. Pensiamo sempre alla vittoria".



GOLLINI - "Concorrenza? Non ho mai avuto bisogno di stimoli per fare il mio lavoro. Ho il fuoco dentro anche quando sto in panchina".