La Nazione in edicola stamani fa il punto sulle probabili scelte di formazione per cui opterà Vincenzo Italiano in vista del match di domani fra Fiorentina e Sivasspor. Pietro Terracciano ha smaltito la febbre che lo aveva tenuto fuori a Cremona ma la sua presenza dal 1' è in dubbio. Secondo il quotidiano, se l'ex Empoli non dovesse dare certezze sarà di nuovo Sirigu a scendere in campo fra i pali.