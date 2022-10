Questo pomeriggio il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le sue dichiarazioni:



“Per me vestire questa maglia è un orgoglio. Sono contento che l’avventura con questa maglia continui perché era quello che desideravo. Sono felicissimo di continuare questa bella storia a Firenze. Ho lavorato tanto per giocare e farmi trovare pronto. Sono contento di aver trovato questa continuità anche se questo aspetto non mi ha cambiato nel lavoro quotidiano. Ho sempre la stessa mentalità. C’è tanta responsabilità perché lo richiedono il ruolo e questa maglia”.



Ha poi aggiunto: “Prepariamo gli allenamenti in base agli avversari. Il nostro lavoro quindi cambia in base agli avversari che affrontiamo. Quando non gioco? Certo non fa piacere ma cerco sempre di aiutare i compagni anche da fuori. La mia miglior parata? Come importanza quella contro il Twente perché era un momento delicato. Quella la ricordo con più piacere”.



Ha poi analizzato quali siano stati finora gli errori, da non ripetere per tentare la rincorsa all’Europa: “Certo non fa piacere. Però fa parte del ruolo e cerco di non farmi condizionare soprattutto nel continuo della gara. Gli errori fanno parte del calcio e della vita in generale. Cerco di reagire subito. L’anno scorso ci siamo entrati nelle sette sorelle. Dovremo avere la stessa continuità di prestazioni e risultati che abbiamo avuto l’anno scorso“.



Infine ha parlato della sfida di sabato sera contro l’Inter: “Sarà una bellissima partita. Abbiamo voglia di far bene contro una grande squadra. Sarà difficile ma giochiamo in casa e dev’essere un motivo in più per far bene e provare a vincere“.