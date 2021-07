5 gol e 7 assist nella scorsa, sorprendente stagione con la maglia del Verona: Mattia Zaccagni ha suscitato l'interesse di diverse squadre e fra queste, scrive La Nazione in edicola oggi, c'è anche la Fiorentina. I viola del nuovo tecnico Vincenzo Italiano sarebbero intenzionati ad agire sulla base degli ottimi rapporti instaurati con la società veneta ai tempi dell'affare Amrabat (risalente a gennaio del 2020), e la trattativa può essere intavolata su una base di 15 milioni raggiungibili attraverso dei bonus.



La strada non è comunque spianata: il quotidiano spiega che il Milan, in cerca di un sostituto di Calhanoglu, è sulle tracce del giocatore, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022. Ragionevole, dunque, che il suo entourage stia facendo con lui tutte le valutazioni del caso.