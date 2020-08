Come raccontato ieri da Calciomercato.com, la Fiorentina sembra vicina a Thiago Silva, dopo un'accelerata da parte dei viola nelle ultime ore. ​Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, inoltre, Thiago Silva vede viola. Il difensore del PSG, in silenzio e sotto traccia, dai mesi scorsi si è messo a caccia di una casa in città proprio per farsi trovare pronto sotto il profilo logistico. C’è voglia di una nuova avventura a Firenze. La dirigenza viola lo ha corteggiato ripetutamente e la presenza in rosa di un campione come Ribery ha facilitato il dialogo. I due si conoscono e sono amici. Al brasiliano è stato offerto un ingaggio da top player, attorno ai 4 milioni di euro con bonus ad obiettivi per due anni. Gli stessi offerti a Frank la passata estate.