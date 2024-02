Fiorentina, tifoso tenta di affiggere striscione contro Barone. Fermato dalla Digos

Notizia piuttosto singolare quella che arriva da Firenze. Secondo quanto raccontano i colleghi de La Nazione, un tifoso viola è stato pizzicato mentre tentava di affiggere uno striscione ai cancelli dello stadio. SI tratta di un fiorentino di 57 anni a cui è stata comminata una sanzione amministrativa. L'uomo è stato fermato, per la precisione, dalla Digos, che è stata avvertita dalla vigilanza della struttura. Ma cosa recitava lo striscione? Secondo quanto racconta il quotidiano si trattava di un messaggio rivolto a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina.



ATTACCO - "Che nessuno critichi me", la didascalia dedicata al DG. Il riferimento è alle presunte permalosità e la suscettibilità alle critiche da parte del board viola. Ma non è tutto. Il sospetto è che il 57enne sia l’autore anche di un altro striscione spuntato alcune settimane or sono, più o meno nello stesso punto: allora i bersagli furono il direttore sportivo Daniele Pradè e il capo della comunicazione Alessandro Ferrari. Il 57enne sarebbe inoltre il responsabile pure di un altro precedente, risalente al gennaio del 2022: una carta raffigurante un Joker con i tratti del patron Rocco Commisso. Lo riporta La Nazione.