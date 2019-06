Serata sotto le luci della ribalta per Vincenzo Montella e la nuova Fiorentina targata Rocco Commisso. Ieri, infatti, è andato in scena l'incontro tra il neo proprietario viola e il tecnico, confermato alla guida della squadra anche per la prossima stagione. E' arrivato in serata il comunicato della società toscana che annunciava il proseguimento del rapporto con l'Aeroplanino. E dopo la presenza in Italia nelle scorse settimane, Commisso ha ospitato il mondo viola nella sua città, regalando un'accoglienza in grande stile.



VIOLA A STELLE E STRISCE - Nel corso della serata italiana, infatti, intorno alle 22.30 (le 16.30 locali), Times Square si è colorata di viola. Il centro della città, simbolo della dinamicità newyorkese tra shopping e mega schermi, ha mostrato lo stemma della Fiorentina, accompagnato da alcune immagini del presidente italo-americano e del tecnico. Come testimoniano le foto diffuse sui social dal club toscano, 'New York dà il benvenuto alla Fiorentina' è stato lo slogan sul mega schermo di Nasdaq, indice della borsa statunitense che raggruppa aziende non finanziarie.