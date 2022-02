Assenza importante in casa Fiorentina: come si è appreso, Pietro Terracciano è stato colpito dalla tonsillite, con tampone negativo al Covid. Assente all'allenamento odierno, è improbabile che il portiere titolare viola riesca a giocare contro l'Atalanta.



OCCASIONE - Si scalda quindi Bart Dragowski, portiere che ha perso il posto dopo l'infortunio di inizio ottobre e che pare destinato un addio in estate. Domenica a pranzo, invece, sarà lui a difendere la porta gigliata.