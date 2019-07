Dario Dainelli, nuovo coordinatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola: "Sto tutti i giorni con la squadra. Avrò un ruolo abbastanza delicato, in rapporto con i calciatori. Sarò il tramite tra i giocatori e la società, dovrò controllare che sarà tutto ok. La prima volta che ci siamo avvicinati risale a quando giocavo nel Chievo, la Fiorentina voleva riprendermi come giocatore. Da lì nacque un rapporto di stima, abbiamo continuato a sentirci".