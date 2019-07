Girandola di nomi per il centrocampo della Fiorentina che non si arresta, con tanti giocatori accostati ai viola per rimpolpare la mediana. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ultimo giocatore finito nel mirino di Pradè è Pedro Obiang del West Ham. Il giocatore ex Sampdoria conosce bene il calcio italiano, e la Fiorentina già si era fatta avanti a gennaio.

Obiang è anche nel mirino del Bologna in alternativa a Dominguez e Imbula.