La Nazione (Firenze) dà per assodata la titolarità del nuovo acquisto viola Lucas Torreira nella gara di sabato contro l'Atalanta. Qualcosa che non gli capita dal 31 gennaio, dunque sarà fondamentale comprenderne la tenuta fisica, e in questa direzione sta andando il lavoro dello staff di Vincenzo Italiano. Il tecnico ha giocato in quel ruolo durante tutta la sua carriera, quindi potrà stabilire ancora meglio se l'uruguayano, rimasto a Firenze durante la sosta, sarà davvero pronto a mettere ordine contro l'intensità dei bergamaschi.