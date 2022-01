Arrivano buone notizie da Oltreoceano per Vincenzo Italiano e la Fiorentina: Lucas Torreira è guarito dal Covid e rientrerà giovedì dall'Uruguay poche ore prima rispetto a Pulgar (che però potrebbe tirar dritto verso Istanbul). La sera prima, mercoledì, è invece atteso il rientro degli argentini Quarta e Gonzalez. Per la gara con la Lazio sarà necessario valutare le condizioni del mediano ex Arsenal, in ballottaggio con Amrabat (atteso al rientro dall'Africa dopo l'eliminazione del Marocco) e Duncan.