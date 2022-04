Buone notizie in arrivo per ladal centro sportivo Davide Astori, nonostante l’acciacco rimediato la scorsa settimana con la Juventus un centrocampista viola potrebbe tornare a disposizione in anticipo. Stiamo parlando diche dopo aver saltato l’ultima partita contro la, persa malamente forse anche a causa della sua assenza nella mediana, è pronto a sacrificarsi per tornare disponibile già dalla prossima trasferta contro il: il numero 18 è uno dei giocatori chiave della formazione di Italiano e la sua assenza nella sconfitta di Salerno si è sicuramente fatta sentire.Ovviamente il centrocampista uruguaiano ancora non è rientrato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, svolgendo una sessione di avoro personalizzata, però il giocatore vorrebbe forzare ulteriormente i tempi per rientrare a disposizione: l’addome non fa più male ed i primi segnali positivi, tanto che già oggi Torreira è tornato ad allenarsi sul campo.Queste le immagini pubblicate dalla Fiorentina sui propri canali social: