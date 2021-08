L'arrivo di Torreira a Firenze sembrava poter rappresentare la fine dell'esperienza in prima squadra del giovane classe 2002 Alessandro Bianco, alternativa a Pulgar in cabina di regia durante il precampionato. Invece, come si legge su La Nazione (Firenze), i viola hanno comunque intenzione di tenerlo in rosa. "E' un ragazzo di enormi qualità, va fatto un plauso all'allenatore della Primavera Aquilani", ha detto al quotidiano Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile viola.