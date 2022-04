Questo pomeriggio è arrivato il report medico a riguardo delle condizioni diIl centrocampista uruguaiano ieri sera contro la Juventus è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo per un fastidio ai muscoli addominali, e molto probabimente non ci sarà neanchè nella sfida di domenica contro laA seguito del report medico, tramite il proprio profilo Instagram, ha coluto mandare un messaggio ai propri tifosi. Queste le sue parole: "Tanto dolore e frustrazione per non essersi qualificati. A testa alta per aver lasciato tutto in campo e convinto che questo gruppo sia pronto per cose importanti. Purtroppo non sono riuscito a finire la partita a causa di un infortunio che ho avuto nel primo tempo e questo mi porterà fuori dal campo per un po’ di tempo. Ma mi fido dei miei compagni di squadra che punteranno sempre alla vittoria. Dalle sconfitte è quando impari di più. Adesso pensiamo al campionato con l'impegno di sempre".Ecco il post pubblicato dal centrocampista gigliato: