Lucas Torreira ha comprato casa a Firenze. Non una garanzia di ritorno, ma una forte dichiarazione d'amore verso la città nella quale tanto bene si è trovato prima del nebuloso addio estivo. Ma sarà davvero un addio?



FUTURO DA SCRIVERE - Come riporta Violanews.com, al momento non c'è nessuna trattativa con il Galatasaray, nuova squadra del centrocampista uruguayano. Che però farebbe carte false per tornare a vestire la maglia con il giglio sul petto.