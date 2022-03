Nonostante non sia ufficialmeente un giocatore viola, è infatti in prestito con diritto di riscatto dall’Arsenal, Lucas Torreira con i 2 gol nelle ultime due partite sta trascinando la Fiorentina nella rincorsa ad una qualificazione europea. Proprio per questo la dirigenza viola, che dopo averlo rilanciato vorrà goderselo per qualche anno, ha intenzione di intavolare la trattativa con i Gunners per il riscatto dell’uruguaiano.



L’edizione odierna del Corriere Fiorentino tratta l’argomento, provando ad anticipare le mosse del duo Barone-Pradè: la sensazione è che la Fiorentina abbia deciso di consegnare le chiavi del centrocampo all’ex Sampdoria, ponendolo al centro del progetto. Il suo non è l’unico profilo da valutare di qui a fine stagione, ci sono infatti da redimere anche le situazioni relative a Piatek ed Odriozola, ma Torreira adesso è diventata una priorità assoluta.



INCONTRO GIÁ FISSATO – Le due società, consce dell’accordo stipulato la scorsa estate, hanno già in programma un incontro per decidere il futuro del giocatore: nel mese di aprile la dirigenza viola volerà a Londra per convincere l’Arsenal a cedere il giocatore. La sensazione di tutti, che comunque come sappiamo può cambiare da un momento all’altro, è comunque quella che il giocatore sia così perfettamente inserito nello spogliatoio viola che il rapporto possa continuare a lungo: la Fiorentina, forte della volontà del giocatore, cercherà uno sconto ed il giocatore finalmente, dopo anni di corteggiamento, diventerà a tutti gli effetti di proprietà viola.