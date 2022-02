La Fiorentina è contenta del rendimento di Alvaro Odriozola, attualmente in prestito secco dal Real Madrid. Per questo con le Merengues è già iniziata una trattativa per provare l'acquisto a titolo definitivo del terzino destro che ha una valutazione di non meno di 20 milioni di euro, cifra ritenuta al momento troppo alta e per cui Commisso sta provando ad ottenere uno sconto.