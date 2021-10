La Fiorentina guarda all'estero per cercare il successore di Vlahovic sul proprio fronte offensivo. La Nazione (Firenze) annovera solo Borja Mayoral tra i colpi possibili pescando in Serie A, e solo Gori e Lucca dalla B. Ci sono poi alcuni attaccanti che sono già in orbita viola da tempo, come Cabral, per il quale rimane da capire se il Basilea vorrà trattare sulla base di 20/25 milioni. Ma ci sono anche dei canali aperti con il River Plate (ex club di Quarta) per Julian Alvarez, accostato recentemente al Milan e gradito a Burdisso, e con lo Spartak Mosca (ex club di Kokorin) per Jordan Larsson, figlio di Henrik e in scadenza nel 2023.