Il Corriere dello Sport scrive oggi che Mbemba del Porto e Denayer del Lione sono difensori graditi alla Fiorentina. Due profili esperti, in grado di fare la differenza soprattutto in campo europeo ma che comporterebbero anche un impegno economico a livello di ingaggio non di poco conto: almeno 2,5 milioni a testa. Assieme a loro i viola hanno preso informazioni anche per Léo Ortiz, brasiliano di proprietà del Bragantino.