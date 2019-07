La Fiorentina sta ancora cercando il play per il nuovo centrocampo, il cervello da regalare a Vincenzo Montella per la sua visione di gioco. Come riporta il Corriere dello Sport, la lista di giocatore sembra essersi ridotta a tre giocatori, con situazioni diverse, che la Fiorentina sta seguendo da vicino. Il primo è Milan Badelj, centrocampista croato della Lazio, che solo un'estate fa ha lasciato i viola a zero. Il ragazzo sta spingendo per tornare in viola, ma la Fiorentina non vuole svenarsi, sopratutto viste le richieste della Lazio. Il secondo è Lucas Biglia, che il Milan vorrebbe inserire come contropartita per Veretout e che piace moltissimo a Montella. Il problema è principalmente l'ingaggio, visti i 3.1 milioni che percepisce attualmente. Il nome nuovo, invece, è Daniele Baselli, con il quale viola potrebbero aver iniziato i contatti.