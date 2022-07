Fiorentina-Trento: 4-1Marcatori: 2' Zurkowski, 29' Sottil, 57' Sottil, 59' Belcastro (T), 81' JovicPoco fa si è conclusa la terza, e penultima, amichevole del ritiro estivo della. La squadra diquest’oggi al Cesare Benatti di Moena attendeva il, primo squadra professionistica dopo le sfide della scorsa settimana con alcune compagini dilettantistiche locali. La Fiorentina inizia con Terracciano in porta, difesa a 4 con, centrocampo quasi inedito concon in attacco il tridenteI viola partono bene e dopo pochi minuti passano subito in vantaggio. Pasticcio difensivo del mediano del Trento che perde palla a pochi metri dalla propria area di rigore lasciando Cabral a tu per tu con il portiere: il brasiliano anziche calciare servelibero a pochi passi dalla porta, che non sbaglia e porta in vantaggio la squadra di Vincenzo Italiano. Dopo qualche momento in affanno, causato forse dal forte caldo, la Fiorentina trova il raddoppio a metà primo tempo con: l’esterno gigliato dipinge una perfetta punizione al sette, il portiere degli ospiti non può farci niente.Nella ripresa il mister attua il consueto giro di sostituzioni ma, nonostante l'unico svarione difensivo che porta poi al gol della bandiera degli ospiti, il canovaccio della partita è sempre lo stesso. Molto bene Sottil che continua a dimostrare progressi e riesce anche a confezionarsi la doppietta personale, grazie anche ad un pregevole velo in aria di Cabral. Si conferma un cecchino ancheche, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, riceve un cross da Kouamè e di prima trafigge il portiere.. Neanche il tempo di riposarsi che la squadra viola, già domani pomeriggio, sarà nuovamente in campo per l'amichevole in programma contro la Triestina: fischio d'inizio ore 17.