Vlahovic da punta, Nico Gonzalez al suo fianco. Ma dall'altra parte chi giocherà? Se lo chiede La Repubblica (Firenze), che fa innanzitutto il nome di Sottil: rientrato da Cagliari con grande voglia, è destro e potrebbe giocare a piede invertito come Gonzalez. Altre opzioni sono Callejon, in scadenza nel 2022, che verrà valutato in ritiro, e Kouamé, che però è sul mercato.



OGGETTO MISTERIOSO - Ci sarebbe poi Kokorin, che tra infortuni e ricadute ha messo insieme solo una manciata di minuti in sei mesi di Fiorentina. Insomma, la sensazione è che ci sia bisogno di un altro esterno, da rintracciare all'interno della propria rosa o da acquistare sul mercato.