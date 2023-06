Sono ore frenetiche per Sofyan Amrabat. Il marocchino è finito al centro di tantissime voci di mercato con diversi top club europei pronti a darsi battaglia per accaparrarselo. Voci che però sembrano aver turbato il mediano tanto da lasciare il ritiro della propria nazionale per decisione del CT Retegui. Lo riporta lionsdeatlas.ma.