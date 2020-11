Una vera e propria truffa telematica ai danni della Fiorentina e un mancato incasso di circa 1,6 milioni di euro risalente al 2018. Nel resoconto fornito da Il Corriere Fiorentino, si racconta dell'episodio che ha visto protagonisti il club viola e due hacker spagnoli, capaci di farsi accreditare sul proprio conto corrente una cifra cospicua relativa a una quota dei diritti televisivi proveniente da Dazn.



I fatti hanno la loro genesi nell'agosto 2018, quando il gruppo inglese Perform, proprietario di Dazn, riceve dall’amministrazione della Fiorentina una mail in cui si invita a usare il nuovo conto corrente acceso in una banca spagnola e le nuove coordinate. Perform paga la somma, ma la società toscana non incassa e costringe il gruppo inglese un nuovo bonifico di 1,6 milioni di euro.



E' a questo punto che viene chiamata in causa la Polizia Postale e iniziano le indagini, che passano al setaccio mail e bonifici, scoprendo l'esistenza di una truffa e l'utilizzo di un software elaborato dai fratelli Antonio ed Eduardo Luque Guerrero, accusati ora di frode informatica aggravata dal danno di rilevante gravità.