Quando torna Franck Ribery? Così ne ha parlato l’allenatore della Fiorentina su Radio 1: “Sta cercando di recuperare dal brutto infortunio alla caviglia. È sempre molto partecipe con il gruppo, e questo ci fa piacere. Sta lavorando con i fisioterapisti, la tempistica prevede ancora almeno 45 giorni perché possa scendere in campo".



Il francese è stato sottoposto a metà dicembre a un intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale. La ripresa completa dell’attività era prevista in circa 10 settimane, dunque tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Ribery sta dunque rispettando i tempi di recupero: starà ai box sicuramente fino al termine di febbraio e poi ha nel mirino il rientro in campo a marzo. Quando? È ancora presto per dirlo, la Fiorentina affronterà il Brescia l’8 marzo, la Lazio il 15 e il Sassuolo il 20, poi ci sarà la sosta fino al 5 aprile (match col Parma). Franck proverà a tornare già per l'inizio di marzo, ma è ancora presto per le tempistiche esatte di recupero.