Tra i protagonisti in Qatar con il suo Marocco, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è tra i giocatori più chiacchierati dell’intera competizioni: dopo le prime due mostruose prestazioni con Croazia e Belgio, adesso il classe ’96 ha i riflettori puntati su di se. Allo stesso tempo Il club gigliato conosce la situazione del marocchino, che a livello contrattuale ha il contratto che lo lega ai viola che va in scadenza nel giugno 2024, per questo dovrà accelerare i tempi per il rinnovo e per non rischiare di perdere il giocatore ad un prezzo più basso o addirittura a zero.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport oltre al Tottenham di Antonio Conte, che già in estate aveva provato a soffiare il centrocampista alla Fiorentina, nelle ultime ore è stato registrato anche l’interesse di un altro club di Premier League: stiamo parlando del Liverpool di Jurgen Kloop, che già nelle prossime settimane potrebbe presentare un’offerta ai viola.



La Fiorentina dal canto suo però può beneficiare di un’opzione, presente sul contratto di Amrabat, che permette al club di estendere a suo favore il rapporto fino al 2025: per via di questo la dirigenza gigliata può sentirsi più che tutelata. Dall’entourage del giocatore filtra la volontà di ascoltare in primis i progetti futuri della Fiorentina anche se i sondaggi inglesi sono già iniziati.