Al di là di tutte le previsioni il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura riceve lo sconto di una giornata di squalifica e ci sarà contro il Bologna. E' stato accolto il ricorso presentato dal club viola sulle due giornate di squalifica comminate in precedenza, dopo l'espulsione rimediata contro il Sassuolo.



Questo quanto si legge nel dispositivo della corte sportiva d'appello:



"Nell’udienza fissata il 10 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 215/CSA/2021-2022, proposto dalla società ACF Fiorentina S.r.l. in data 01.03.2022 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bonaventura Giacomo in relazione alla gara Sassuolo/Fiorentina del 26.02.2022; uditi l’avv. Nicola Siggillino e il calciatore Bonaventura Giacomo per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica ad 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00. Dispone la comunicazione alla parte con PEC".