Ecco il comunicato diramato dalla Fiorentina in seguito agli accertamenti effettuati per l'infortunio di Matija Nastasic:



"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Matija Nastasic, in data odierna, è stato sottoposto ad ulteriori controlli che hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni".



Uno stiramento medio, dunque, che terrà fuori il serbo per la gara col Milan e non solo. Ma non è l'unica brutta notizia di giornata: Lorenzo Lucchesi, difensore classe 2003 chiamato dalla Primavera, ha accusato anche lui un problema fisico, dunque rimangono solo Venuti, Igor e l'altro giovanissimo Frison per la gara col Milan.