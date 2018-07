"Sono contento di essere tornato a Lubiana. Cerco l’opportunità di dimostrare il mio valore e penso di poterlo fare qua, dando una mano. Farò sempre del mio meglio per questo club che ho a cuore", Vitja Valencic è tornato in patria. Il centrocampista classe '99 è stato ceduto, a titolo definitivo, dalla Fiorentina all'Olimpija Lubiana.