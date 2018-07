Perso Milan Badelj, la Fiorentina per la sostituzione del centrocampo croato ha posato i propri occhi in casa Torino: nel mirino della squadra viola è infatti finito il mediano venezuelano Tomas Rincon.



Nelle ultime ore si è registrato qualche contatto tra i dirigenti della Fiorentina e quelli del Torino, che la scorsa estate diedero vita all'operazione Benassi, ma questa volta, a differenza di un anno fa, i dirigenti del Torino non sembrano affatto intenzionati a portare avanti una trattativa: Rincon è una pedina fondamentale per il centrocampo di Walter Mazzarri e il Torino non vuole perderlo.