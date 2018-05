ESERCITATO IL DIRITTO DI RISCATTO DI PEZZELLAhttps://t.co/B5j7gufbHa pic.twitter.com/DU3Z72XPUB — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 30 maggio 2018

Laha ufficialmente esercitato il diritto di riscatto didal Betis Siviglia. Il difensore argentino classe '91 era arrivato in maglia viola in prestito oneroso (da 500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni esercitato oggi. Il nuovo contratto di Pezzella con la Fiorentina sarà in scadenza 30 giugno 2022.Ecco il comunicato:ACF Fiorentina comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore German Pezzella.Pezzella nella scorsa stagione in maglia viola ha realizzato 35 presenze mettendo a segno anche una rete.Il calciatore resterà pertanto legato alla società gigliata fino al 30 giugno 2022.