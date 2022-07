Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola annuncia di aver acquisito il portiere dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto:ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pierluigi Gollini dall'Atalanta BC.Gollini, nato a Bologna il 18 marzo 1995, con un passato nel settore giovanile del Club viola, ha indossato, tra i professionisti, le maglie di Hellas Verona, Aston Villa, Atalanta e Tottenham.Il nuovo calciatore viola conta anche una presenza con la Nazionale Italiana.- "Sono molto felice, per me è un capitolo che non si era mai chiuso e quindi sono felice di tornare a Firenze. E' un po' chiudere un cerchio di quella che è stata la mia vita, il mio percorso da ragazzino, la mia carriera. Sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale per me, sapevo e sentivo di non dover semplicemente andare in una squadra ma di dover trovare un posto speciale per me. E Firenze per me lo è. Sono veramente molto carico, felice e determinato, sono convinto che potremo toglierci tante belle soddisfazioni quest'anno".