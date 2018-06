La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per il ritiro di Moena. La squadra di Stefano Pioli, che al momento parteciperebbe ai preliminari di Europa League vista l'esclusione del Milan (in attesa del ricorso al Tas da parte dei rossoneri), si radunerà lunedì 2 luglio e partirà per Moena la mattina di sabato 7, svolgendo il primo allenamento al Centro Sportivo Benatti alle 17.30



ECCO I CONVOCATI:



Portieri: Dragowski;

difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Laurini, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo, Venuti;

centrocampisti: Benassi, Cristoforo, Dabo, Saponara, Veretout, Eysseric;

attaccanti: Chiesa, Graiciar, Simeone, Thereau, Vlahovjc.



Dal settore giovanile saranno aggregati i portieri Brancolini e Ghidotti, il difensore Hristov, i centrocampisti Beloko e Meli, gli attaccanti Gori, Sottil e Montiel. Si aggregheranno alla rosa nei giorni successivi Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Baez, Schetino e Zekhnini.