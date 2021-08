Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina conferma di aver ceduto in prestito Dalle Mura, il giovane difensore, per il quale è pronta un'altra esperienza in Serie B dopo quella con la maglia della Reggina:



"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Dalle Mura all' U.S. Cremonese".