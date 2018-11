Infortunio e rischio di lungo stop per il capitano della Fiorentina German Pezzella: il difensore argentino, nel corso dell'allenamento con la nazionale, ha riportato una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Ecco il comunicato diramato dalla società viola: "ACF Fiorentina comunica che nel corso dell’allenamento di ieri con la propria nazionale il calciatore German Pezzella ha riportato un infortunio muscolare a carico della coscia sinistra. Gli esami strumentali svolti nella giornata odierna in Argentina hanno confermato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale. Il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo.".