Nuovo report medico su Nico Gonzalez in casa Fiorentina. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club gigliato sulle sue condizioni: "ACF Fiorentina informa che il calciatore Nicolas Gonzalez, nella giornata odierna, ha terminato la prima fase di terapie con l'ultima seduta di attività specifiche a lui dedicate. L'atleta dovrà, ora, osservare dieci giorni di riposo attivo e poi completerà l'iter di recupero con l'ultima fase di riabilitazione e riatletizzazione. Il calciatore, in accordo con la Società, partirà domani per l'Argentina e farà ritorno a Firenze il 6 dicembre per riprendere la preparazione".