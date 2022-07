Tofol Montiel non è più un calciatore della Fiorentina. Dopo tanti prestiti e tante attese non rispettate, lo spagnolo saluta il capoluogo toscano e passa tra gli svincolati.



"ACF Fiorentina comunica di aver risolto, in maniera consensuale, il contratto che legava il Club al calciatore Cristobal Montiel".