La Fiorentina ha ceduto ufficialmente in prestito con diritto di riscatto il centrocampista classe ’98 Rafik Zekhnini al Losanna. Questa la nota ufficiale del club svizzero:



L'FC Lausanne-Sport è lieto di accogliere Rafik Zekhnini dalla Fiorentina sotto forma di prestito con opzione di acquisto. Rafik è stato seguito per molti mesi e corrisponde perfettamente al profilo cercato. Giocatore veloce, tecnico e con una grande qualità in percussione, Rafik è un nazionale under 21norvegese e può giocare come centrocampista avanzato(sinistro o destro).



Rafik è molto felice di essere qui a Losanna per continuare i suoi progressi e non vede l'ora di iniziare con i suoi nuovi compagni di squadra, nei suoi nuovi colori. Gli auguriamo il meglio e il benvenuto qui a Losanna.